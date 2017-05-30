31 мая, Могилев /Ольга Емельянова - БЕЛТА/. Областные соревнования по футболу среди детей и подростков "Кожаный мяч" пройдут в Могилеве 1-2 июня. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в управлении спорта и туризма Могилевского облисполкома.

На протяжении двух дней на стадионе СДЮШОР №7 пройдет ряд решающих матчей. Победители зональных этапов соревнований сразятся за возможность представить регион в республиканском финале, который состоится в первых числах сентября.

На звание лучших в трех возрастных группах будут претендовать 18 команд - по 6 дружин в каждой. 1 июня на поле выйдут футболисты 9-10 лет из Горецкого, Костюковичского, Белыничского, Осиповичского районов, Могилева и Первомайского района Бобруйска. В этот же день состоятся баталии между мальчишками 11-12 лет из Горецкого, Белыничского, Осиповичского, Климовичского районов, Могилева и Первомайского района Бобруйска. 2 июня за викторию поборются парни 13-14 лет из Климовичского, Осиповичского, Белыничского, Кличевского районов, Могилева и Первомайского района Бобруйска.

Команды-победительницы в младшей, средней и старшей возрастных группах будут награждены кубками и дипломами. Не останутся без памятных наград и призеры. Кроме того пятерка футболистов получит специальные призы в номинациях на лучшего защитника, полузащитника, вратаря, нападающего и бомбардира.

Футбольный турнир "Кожаный мяч" на призы Президентского спортивного клуба ежегодно собирает сильнейшие дворовые команды Беларуси. Его история начинается в 1964 году. С распадом Советского Союза турнир временно прекратил свое существование и возродился вновь только в 1997-м. "Это настоящий футбольный праздник для всех его участников, - отметили в управлении. - Ведь помимо красивой игры и незабываемых впечатлений ребята уносят с собой бесценный опыт".

Организаторами соревнований выступают управление спорта и туризма, а также главное управление идеологической работы, культуры и по делам молодежи Могилевского облисполкома, Могилевский областной учебно-методический центр физического воспитания населения, областной комитет БРСМ, Могилевская областная федерация футбола.-0-