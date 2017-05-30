Алексис Санчес хочет перейти в «Баварию», Озил – уйти через год свободным агентом

Два ведущих полузащитника Алексис Санчес и Месут Озил, которые летом 2018 года могут стать свободными агентами, не намерены продлевать контракты.

Такое решение чилиец и немец приняли, несмотря на то, что лондонцы готовы увеличить им зарплату до 280 тысяч фунтов в неделю, а главный тренер команды Арсен Венгер заключит новое 2-летнее соглашение.

Сообщается, что Санчес планирует перейти в ближайшее время в «Баварию», а Озил – покинуть «Арсенал» через год по свободному трансферу.