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«МЮ» согласовал контракт с Гризманном

31.05.2017 08:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

Сообщается, что английский клуб согласовал условия личного контракта 26-летнего француза с его представителями.

Теперь «МЮ» нужно активировать опцию выкупа Гризманна, которая составляет 100 миллионов евро.

Ранее стало известно, что манкунианцы готовы платить нападающему 14 миллионов евро в год.

В 36 матчах прошедшего чемпионата Испании Гризманн забил 16 голов и отдал 9 результативных передач.

 
 
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«Манчестер Юнайтед» достиг договоренности с форвардом «Атлетико» Антуаном Гризманном.

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