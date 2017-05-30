ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Биатлон: россиянин Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси

31.05.2017 08:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Российский специалист Николай Лопухов назначен тренером мужской сборной Беларуси по биатлону, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цыбульского.

Биатлон: россиянин Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси
© Sputnik / Виктор Толочко
Биатлон: Сыман больше не будет тренировать мужскую сборную

В апреле этого года состоялось заседание республиканского тренерского совета, на котором был принят ряд кадровых решений. Так, участники заседания внесли предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной — Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым. Место Сымана согласно внесенному предложению должен был занять Василий Большаков, который ранее занимал должность старшего тренера юниорской команды.

На Олимпийском собрании НОК Беларуси Цыбульский рассказал, что 72-летний Лопухов будет работать в паре с Большаковым. Он также отметил, что за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода. По словам Цыбульского, состав национальной сборной прошел оптимизацию, сейчас ведется подготовка к женской и смешанной эстафетам, совершенствуются навыки стрельбы ведущих биатлонистов.

Цыбульский заметил, что в следующем олимпийском цикле БФБ планирует полностью отказаться от иностранных тренеров. 

Лопухов работал с российской командой на Олимпиаде-2014 в Сочи, за что был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени". 

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 11
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БФБ в будущем планирует полностью отказаться от услуг иностранных специалистов, сейчас же в тренерском штабе сборной один-два тренера-легионера.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Более 140 ветеранов спорта станут участниками международной спартакиады в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика