|
Биатлон: россиянин Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси
31.05.2017 08:04 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 мая — Sputnik. Российский специалист Николай Лопухов назначен тренером мужской сборной Беларуси по биатлону, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цыбульского.
© Sputnik / Виктор Толочко
В апреле этого года состоялось заседание республиканского тренерского совета, на котором был принят ряд кадровых решений. Так, участники заседания внесли предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной — Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым. Место Сымана согласно внесенному предложению должен был занять Василий Большаков, который ранее занимал должность старшего тренера юниорской команды.
На Олимпийском собрании НОК Беларуси Цыбульский рассказал, что 72-летний Лопухов будет работать в паре с Большаковым. Он также отметил, что за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода. По словам Цыбульского, состав национальной сборной прошел оптимизацию, сейчас ведется подготовка к женской и смешанной эстафетам, совершенствуются навыки стрельбы ведущих биатлонистов.
Цыбульский заметил, что в следующем олимпийском цикле БФБ планирует полностью отказаться от иностранных тренеров.
Лопухов работал с российской командой на Олимпиаде-2014 в Сочи, за что был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
БФБ в будущем планирует полностью отказаться от услуг иностранных специалистов, сейчас же в тренерском штабе сборной один-два тренера-легионера.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии