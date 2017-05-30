Биатлон: россиянин Лопухов стал тренером мужской сборной Беларуси

МИНСК, 31 мая — Sputnik. Российский специалист Николай Лопухов назначен тренером мужской сборной Беларуси по биатлону, сообщает БелТА со ссылкой на председателя Белорусской федерации биатлона Андриана Цыбульского.



© Sputnik / Виктор Толочко Биатлон: Сыман больше не будет тренировать мужскую сборную

В апреле этого года состоялось заседание республиканского тренерского совета, на котором был принят ряд кадровых решений. Так, участники заседания внесли предложение расторгнуть контракты с тренерами мужской сборной — Александром Сыманом и Сергеем Некрасовым. Место Сымана согласно внесенному предложению должен был занять Василий Большаков, который ранее занимал должность старшего тренера юниорской команды.

На Олимпийском собрании НОК Беларуси Цыбульский рассказал, что 72-летний Лопухов будет работать в паре с Большаковым. Он также отметил, что за подготовку женской сборной отвечают Альфред Эдер и Федор Свобода. По словам Цыбульского, состав национальной сборной прошел оптимизацию, сейчас ведется подготовка к женской и смешанной эстафетам, совершенствуются навыки стрельбы ведущих биатлонистов.

Цыбульский заметил, что в следующем олимпийском цикле БФБ планирует полностью отказаться от иностранных тренеров.

Лопухов работал с российской командой на Олимпиаде-2014 в Сочи, за что был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством IV степени".