Егор Филипенко: «В Беларуси завышенные ожидания от сборной: и у народа, и у прессы»

Защитник сборной Беларуси Егор Филипенко рассказал об атмосфере вокруг команды/

– Сейчас атмосфера вокруг сборной не слишком позитивная.

– Да она всегда была такой. Вокруг национальной команды постоянно было больше негатива. Понятно, похвастать нам особо нечем. Но каждую новость можно преподнести по-разному. У нас же если что-то плохое – «чернят» страшно. А в чем-то хорошем все равно пытаются найти негатив. Вообще, считаю, в Беларуси завышенные ожидания от сборной: и у народа, и у прессы. Понятно, что надо быть оптимистами, но в то же время оставаться хоть немного реалистами. Ждать от сборной попадания на чемпионат мира из такой группы – ну давай будем откровенны... То есть ожидания, конечно, должны быть, но как можно этого требовать от ребят? Мол, вы такие плохие, не вышли. Считаю, надо быть объективнее.

– Какая сейчас обстановка в команде? Тренер проводит первые матчи у руля сборной, и ее прибивают 0:4 и 0:3 – это удар по психике...

– За ответом лучше обратиться к самому Криушенко. Понятно, Игорю Николаевичу тяжело. Нам всем тяжело. Все понимают: да, сборная Швеции выше нас по уровню, но 4:0 – это слишком. Это стыдно, мы не имели права так проигрывать. Я сейчас могу называть какие-то причины, объяснять, почему так могло произойти, только это уже никому не интересно. Ясно, что это была катастрофа. Нужно постараться, чтобы подобное не повторилось, – сказал Филипенко.

Товарищеский матч Швейцария – Беларусь пройдет 1 июня.

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