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Теннисиста выгнали с "Ролан Гаррос" за поцелуй журналистки

31.05.2017 09:25 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") лишило аккредитации французского теннисиста Максима Аму (287-й номер мирового рейтинга) за поцелуй журналистки в прямом эфире против ее воли, сообщает BBC News.

Инцидент произошел накануне, когда 21-летний Аму давал интервью телеканалу Eurposport после поражения в первом круге "Ролан Гаррос" от уругвайца Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6). Когда журналистка Мали Томас подошла за комментарием к спортсмену, он несколько раз попытался ее поцеловать. На видео видно, как Томас явно против поцелуев теннисиста. Аму также держал ее за шею и пытался обнять.

В связи с инцидентом организаторы "Ролан Гаррос" приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, Федерация тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

В свою очередь Томас, комментируя произошедшее, заявила, что поступок Аму был для нее неприятным. По ее словам, она могла бы его ударить, если бы не прямой эфир.

В пресс-службе телеканала Eurosport также осудили поведение Аму и заявили, что ждут извинений.

"Ролан Гаррос" стартовал 21 мая и завершится 10 июня.

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 31 мая — Sputnik. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") лишило аккредитации французского теннисиста Максима Аму (287-й номер...

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