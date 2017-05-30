МИНСК, 31 мая — Sputnik. Организаторы Открытого чемпионата Франции по теннису ("Ролан Гаррос") лишило аккредитации французского теннисиста Максима Аму (287-й номер мирового рейтинга) за поцелуй журналистки в прямом эфире против ее воли, сообщает BBC News .

Инцидент произошел накануне, когда 21-летний Аму давал интервью телеканалу Eurposport после поражения в первом круге "Ролан Гаррос" от уругвайца Пабло Куэваса (3:6, 2:6, 4:6). Когда журналистка Мали Томас подошла за комментарием к спортсмену, он несколько раз попытался ее поцеловать. На видео видно, как Томас явно против поцелуев теннисиста. Аму также держал ее за шею и пытался обнять.

ICYMI: Maxime Hamou started kissing reporter Maly Thomas during a post-match interview on Eurosport while commies laughed #bizarre #rg17 pic.twitter.com/1I4RJLL5un — Lynn Bee (@lynnlovestennis) 30 мая 2017 г.

В связи с инцидентом организаторы "Ролан Гаррос" приняли решение лишить Аму аккредитации. Кроме того, Федерация тенниса Франции попросил комиссию по разрешению спорных вопросов расследовать этот эпизод.

В свою очередь Томас, комментируя произошедшее, заявила, что поступок Аму был для нее неприятным. По ее словам, она могла бы его ударить, если бы не прямой эфир.

В пресс-службе телеканала Eurosport также осудили поведение Аму и заявили, что ждут извинений.

"Ролан Гаррос" стартовал 21 мая и завершится 10 июня.