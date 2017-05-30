Лукашенко – Кочановой: «Футбольный канал? Они все посчитали. А Румасу у меня нет оснований не доверять»

Президент Беларуси Александр Лукашенко после обращения главы АБФФ Сергея Румаса на олимпийском собрании вступил в диалог с главой Администрации Натальей Кочановой по решению вопроса открытия футбольного канала на базе «Сетанты».

Кочанова. Александр Григорьевич, мы уже подготовили докладную записку на ваш адрес о необходимости более глубоко проработать этот вопрос. Дело в том, что у нас есть спортивный канал «Беларусь 5»...

Лукашенко. Я ему (Румасу. – прим.) говорил об этом. Он отвечает: это не то. Мол, у нас есть деньги, мы сделаем так, что вся страна будет сидеть возле телевизоров. Я подумал: если так, то почему бы и нет? И поручил проработать этот вопрос.

Кочанова. Ну, вот прорабатывали, и многие высказываются за то, что сейчас нет необходимости в еще одном спортивном канале в стране.

Лукашенко. Так он, может, имеет в виду не «еще один». Он возьмет какой-то из наших существующих каналов и преобразует. И это будет пользоваться огромной популярностью.

Кочанова. Но они предлагают отдельный канал...

Лукашенко: Главное ведь что – люди будут смотреть. Я его десять раз спросил: ну создадим канал, и что? Есть же БТ-1, БТ-2, БТ-3, БТ-5... Спутниковые, международные, российских каналов сколько. Отдайте ему один. Я ему сказал: если обещаешь и не сделаешь – ответишь. Нет, говорит, будут там и международные соревнования, и наши полностью. Они все просчитали. А Румасу у меня пока нет оснований не доверять. Ни одного поручения президента он не провалил, даже по деревообработке, которая ему сто лет не нужна. Поэтому вы сядьте вместе с министерством соответствующим и разберитесь. Если это на пользу, то давайте посмотрим.

Кочанова. Мы и запланировали в ближайшее время провести совещание по этому вопросу. О чем я Сергею Николаевичу и сказала.

Лукашенко. Хорошо, проведите, только без волокиты. Чтобы он передо мной в очередной раз не ставил этот вопрос, – подвел итог президент.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проектом создания футбольного канала занимается Владимир Бережков, который ранее покинул пост директора Департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ.

АБФФ стала одним из учредителей ООО «Свой футбол»