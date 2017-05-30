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Лукашенко – Кочановой: «Футбольный канал? Они все посчитали. А Румасу у меня нет оснований не доверять»
31.05.2017 09:22 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко после обращения главы АБФФ Сергея Румаса на олимпийском собрании вступил в диалог с главой Администрации Натальей Кочановой по решению вопроса открытия футбольного канала на базе «Сетанты».
Кочанова. Александр Григорьевич, мы уже подготовили докладную записку на ваш адрес о необходимости более глубоко проработать этот вопрос. Дело в том, что у нас есть спортивный канал «Беларусь 5»...
Лукашенко. Я ему (Румасу. – прим.) говорил об этом. Он отвечает: это не то. Мол, у нас есть деньги, мы сделаем так, что вся страна будет сидеть возле телевизоров. Я подумал: если так, то почему бы и нет? И поручил проработать этот вопрос.
Кочанова. Ну, вот прорабатывали, и многие высказываются за то, что сейчас нет необходимости в еще одном спортивном канале в стране.
Лукашенко. Так он, может, имеет в виду не «еще один». Он возьмет какой-то из наших существующих каналов и преобразует. И это будет пользоваться огромной популярностью.
Кочанова. Но они предлагают отдельный канал...
Лукашенко: Главное ведь что – люди будут смотреть. Я его десять раз спросил: ну создадим канал, и что? Есть же БТ-1, БТ-2, БТ-3, БТ-5... Спутниковые, международные, российских каналов сколько. Отдайте ему один. Я ему сказал: если обещаешь и не сделаешь – ответишь. Нет, говорит, будут там и международные соревнования, и наши полностью. Они все просчитали. А Румасу у меня пока нет оснований не доверять. Ни одного поручения президента он не провалил, даже по деревообработке, которая ему сто лет не нужна. Поэтому вы сядьте вместе с министерством соответствующим и разберитесь. Если это на пользу, то давайте посмотрим.
Кочанова. Мы и запланировали в ближайшее время провести совещание по этому вопросу. О чем я Сергею Николаевичу и сказала.
Лукашенко. Хорошо, проведите, только без волокиты. Чтобы он передо мной в очередной раз не ставил этот вопрос, – подвел итог президент.
Напомним, ранее
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Лукашенко – Кочановой: «Футбольный канал? Они все посчитали. А Румасу у меня нет оснований не доверять»
Президент Беларуси Александр Лукашенко после обращения главы АБФФ Сергея Румаса на олимпийском собрании вступил в диалог с главой Администрации Натальей...
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