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Около тысячи витебчан выйдут на дистанцию легкоатлетического пробега "На пути к Олимпу!"

31.05.2017 09:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Около тысячи витебчан выйдут на дистанцию легкоатлетического пробега "На пути к Олимпу!"

31 мая, Витебск /Екатерина Князева - БЕЛТА/. Витебские любители спорта отметят Международный олимпийский день заранее, 2 июня, легкоатлетическим пробегом "На пути к Олимпу!", сообщили корреспонденту БЕЛТА в Витебском горисполкоме.

Торжественное открытие пробега состоится в 10.00 на площадке областного Дворца спорта. Отсюда за несколько групповых стартов учащиеся школ, колледжей, лицеев, ПТУ, вузов, клубов по физической культуре и спорту, воспитанники ДЮСШ и СДЮШОР, инвалиды-колясочники преодолеют по проспекту Победы километровую дистанцию (для колясочников она будет меньше). "Мы не гонимся за спортивными результатами, наша цель - пропаганда активного и здорового образа жизни, в первую очередь среди молодежи. Поэтому участвовать могут все желающие - в своих группах. С учетом того, что от каждого учреждения выставляется команда минимум 10 человек, мы ожидаем около тысячи бегунов", - рассказал директор представительства Национального олимпийского комитета в Витебской области Денис Фатеев.

Организаторами забега выступают управление спорта и туризма Витебского облисполкома, представительство НОК Беларуси в Витебской области и отдел образования, спорта и туризма Витебского горисполкома.

Международный олимпийский день отмечается в мире 23 июня.-0-

 
Теги: Витебск
 
 
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Торжественное открытие пробега состоится в 10.00 на площадке областного Дворца спорта.

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