Семейный футбольный фестиваль пройдет в Минске 4 июня

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Фестиваль "Папа, мама, я - футбольная семья!" пройдет в Минске 4 июня. Участие в нем примут команды из столицы и Минской области, сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы мероприятия.

Команды сыграют на искусственных полях Академии футбола Ассоциации "Белорусская федерация футбола" (АБФФ). Выступить на фестивале смогут все желающие, профессиональная подготовка не обязательна. Основное условие - наличие в составе команды как минимум трех человек - отца, матери и ребенка. Детей может быть больше.

Во время фестиваля будут организованы мини-турниры по футболу в шести группах: среди отцов, среди матерей, среди детей 5-7, 8-10, 11-13 и 14-17 лет. Каждый член семьи в зависимости от занятого места своей команды в группе будет приносить очки в семейную копилку. Таким образом и будут определяться лучшие футбольные семьи.

Составы команд каждой из групп организаторы сформируют по итогам поданных заявок. Каждый участник фестиваля будет заранее уведомлен о составе дружины, за которую он будет выступать. Количество команд в каждой из групп и формат проведения матчей определятся по окончании заявочной кампании, которая проходит по 1 июня включительно. Регистрационную форму желающие могут заполнить на сайте АБФФ.

Кроме участия в футбольных матчах участники команд окунутся в атмосферу настоящего семейного праздника с многочисленными подарками, кубками, медалями и призами в виде билетов на матчи национальной сборной Беларуси по футболу, фирменных маек, футбольных мячей. Главными призами фестиваля будут футбольные мячи с автографами игроков национальной футбольной сборной и билетами в вип-ложу на один из ее домашних матчей в 2018 году.

Организаторами предстоящего семейного футбольного фестиваля выступают АБФФ совместно с федерациями футбола Минска и Минской области. Он завершает череду аналогичных региональных мероприятий, которые проводились во всех областных центрах. По их итогам определяются по 10 лучших футбольных семей от каждой области, которые в сентябре во время Единой недели массового футбола приедут в Минск для участия в республиканском финале. Компанию им составят 56 семей принявших участие в первом фестивале в 2016 году независимо от того, какое место они займут на региональных соревнованиях. Таким способом АБФФ поощрит те семьи, с которыми начинала этот проект. Всего в республиканском фестивале примут участие более 100 семей со всей страны, которые и определят лучшую футбольную семью 2017 года.-0-