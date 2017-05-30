Сергей Румас: «Футбольный канал? Нам говорят: нет. Потому что «Беларусь 5» волнуется»

Председатель АБФФ Сергей Румас на олимпийском собрании рассказал президенту Беларуси Александру Лукашенко о создании футбольного канала и попросил посодействовать в этом вопросе.

«Александр Григорьевич, первое, что хочу сказать. Во многих странах есть по четыре-пять чисто футбольных каналов. А количество спортивных доходит до пяти десятков. В Польше их 50. Второе: мы не отдельную кнопку хотим, а на базе канала «Сетанта-Спорт», который есть и работает. И третье. Один спортивный телеканал не в состоянии показать весь наш спорт и даже его часть. Не говоря про футбол. Никогда «Беларусь 5» не сможет транслировать всю высшую лигу, это объективно. Мы, наверное, единственная федерация, которая в состоянии потянуть такой капиталоемкий проект. Нам говорят: нет. Потому что БТ-5 волнуется. Мне кажется, это не основание. Еще раз прошу вас вернуться к этому вопросу», – сказал Румас.

Отметим, что на олимпийском собрании Александр Лукашенко поручил главе Администрации Наталье Кочановой проработать вопрос о создании канала. Ожидается, что в ближайшее время состоится заседание по данному вопросу.

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