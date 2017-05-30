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Милевский, возможно, покинет «Тосно»
31.05.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что форвард Артем Милевский. вероятно, покинет клуб.
«Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в «Тосно».
Окончательно примем решение на следующей неделе», — сказал Матюшенко.
В 17 матчах минувшего первенства ФНЛ 32-летний украинец не забил ни одного гола. Контракт Милевского с «Тосно» действует до лета 2018 года.
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Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что форвард Артем Милевский.
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