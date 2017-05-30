Милевский, возможно, покинет «Тосно»

Генеральный директор «Тосно» Вячеслав Матюшенко заявил, что форвард Артем Милевский. вероятно, покинет клуб.

«Пока мы решаем этот вопрос, но, скорее всего, он не останется в «Тосно».

Окончательно примем решение на следующей неделе», — сказал Матюшенко.

В 17 матчах минувшего первенства ФНЛ 32-летний украинец не забил ни одного гола. Контракт Милевского с «Тосно» действует до лета 2018 года.