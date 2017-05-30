Поль Роллан Бебе: «На 500−600 рублей сложно прожить – почти все деньги будут уходить на еду. Из-за небольших зарплат белорусы депрессивные и озлобленные»

Камерунский защитник «Немана» Поль Роллан Бебе рассказал о том, как планирует расходы и поделился мнением о зарплатах в Беларуси.

«Я стараюсь конструировать будущее, чтобы знать, что будет у моей семьи через пять или десять лет. Мне сложно понять футболистов, которые не экономят деньги, — через две недели у них заканчивается зарплата, и парни приходят ко мне, чтобы одолжить. Не все осознают, что в какой-то момент карьера закончится и надо будет открывать новую страницу. Честно, мне даже интересно приехать в Беларусь через несколько лет и посмотреть, как приспособятся к жизни отдельные белорусские футболисты, которые сегодня рассекают на дорогих машинах с красивыми девушками.

Меня не хотели отпускать из Таджикистана. Из-за этого были финансовые трудности в первый год в «Немане» (таджикистанский клуб задерживал выплаты по зарплате). Тогда-то я и понял, какая Беларусь недешевая страна. Белорусские игроки и гродненские фанаты собирали для меня деньги. Они не бросили наедине с проблемами, потому что я – игрок этого клуба. Но вообще в Беларуси не принято помогать незнакомым людям.

На самом деле в африканской культуре и воспитании есть много плюсов. Мы всегда думаем, как можем помочь человеку, у которого что-то стряслось. Достаточно десяти секунд, чтобы определить по глазам, что за проблемы у собеседника. Я никогда не буду интересоваться, какой у него социальный статус или профессия, а просто помогу, как брату. Когда встречаю объявления в газете о том, что кто-то оказался в беде, то реагирую примерно так: «О мой бог! Где номер этого человека? Я хочу ему помочь».

Африканец говорит, что в Беларуси нормальная экономическая ситуация. Правда, делает оговорку: пенсии настолько маленькие, что на них очень сложно выжить.

– Люди, которые получат 1000 рублей, могут жить очень неплохо. Но средняя зарплата меньше, да? На 500−600 рублей, думаю, сложно прожить – почти все деньги будут уходить на еду. С таким доходом можно, конечно, снимать жилье, но почти нереально откладывать на покупку собственной квартиры. Из-за небольших зарплат белорусы депрессивные и озлобленные. Поначалу мне было страшно ходить за покупками, потому что я ловил косые взгляды других покупателей: клал в корзину те продукты, которые для них, возможно, были слишком дорогими.

Я вырос в 200 метрах от океана, поэтому знаю толк в рыбе. В белорусских магазинах небольшой выбор морепродуктов, но я покупаю самые лучшие, заботясь о собственном здоровье, тем более моя жена — повар. Грустно, что люди осуждающе смотрят и, наверное, думают: «Почему он может позволить себе эти продукты, а мы нет?». В Беларуси действительно много бедных людей, но не знаю, как они отреагируют, если предложу помощь.

Удивляет, как много бедняков именно среди пенсионеров. Наверное, у них очень маленькие пенсии, но почему дети или другие родственники не поддерживают их материально? В Африке принято так: если твоя бабушка жива, ты сделаешь все, чтобы она ни в чем не нуждалась, – сказал Роллан Бебе.