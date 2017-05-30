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АБФФ планирует изменить дизайн Кубка Беларуси, варианты будут опубликованы

31.05.2017 10:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что планируется сделать редизайн Кубка Беларуси.

– Нынешний трофей Кубка Беларуси выглядит несолидно: на нем даже ценник виден. Хотелось бы улучшить его качество, гравировать название победителя. Все-таки это память, история и престиж.

– У нас тоже есть такой вопрос. И мы занимаемся им не первый год. К сожалению, эскизы, которые нам представляли, не устраивают нас в силу некоторых обстоятельств. Хотелось бы, чтобы сам трофей был привязан к турниру. Хотели, чтобы Кубок Беларуси солидно смотрелся на фоне тех трофеев, которые мы видим по телевизору. В частности, линейка призов на соревнованиях УЕФА. Рассматривали те Кубки, которые появились в последнее время и вручаются на различных юношеских и молодежных соревнованиях.

Мы представили компании свое видение концепции. Компанией было разработано несколько эксклюзивных эскизов. Но когда нам предложили вариант трофея, оказалось, что он весит около двух пудов (32,8 кг – прим. Tribuna.com). Мы посчитали, что это достаточно большой вес для Кубка.

Откровенно говоря, мы занимаемся этим вопросом не первый год и сами не довольны, на каком уровне у нас находится эта работа. Обещаю, что к следующему розыгрышу Кубка страны мы все-таки придем к какому-то единому пониманию и обязательно придем к новому варианту трофея.

– А не думали выставить варианты на голосование?

– Нет никаких проблем. Вопрос заключается в том, какую технологию выбрать. Например, трофеи Лиги чемпионов и Лиги Европы достаточно легкие: там нет цельного металла. И на первоначальном этапе мы хотели что-нибудь подобное. Но современные художники сказали, что это вчерашний день и нужно что-то более современное. У нас есть линейка эскизов, и мы их опубликуем, – сказал Сафарьян в ходе ежемесячного брифинга.

ФОТО (Кубок Беларуси)

 
 
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Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, что планируется сделать редизайн Кубка Беларуси.

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