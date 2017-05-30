ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Футболисты молодежной сборной Беларуси проведут спарринг с россиянами

31.05.2017 11:59 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A
Футболисты молодежной сборной Беларуси проведут спарринг с россиянами
Тренировка молодежной сборной Беларуси в Москве. Фото АБФФ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня проведут заключительный контрольный поединок перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы. Белорусская "молодежка" сыграет на московском стадионе "Октябрь" с российскими сверстниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обновленной белорусской команды это будет третий матч под руководством нового главного тренера Людаса Румбутиса. В конце марта его подопечные дважды сыграли в Вильнюсе с балтийскими дружинами. Сначала белорусы победили молодежную сборную Литвы - 2:1, а затем уступили команде Латвии со счетом 3:4.

После сегодняшней встречи в российской столице белорусские футболисты вернутся в Минск и будут готовиться к началу квалификации молодежного чемпионата Европы-2019. Первый матч в 1-й отборочной группе белорусы проведут 7 июня на поле столичного стадиона "Трактор" против команды Сан-Марино. В этом году команда сыграет еще 4 раза: 1 сентября с Грецией (дома), 5 сентября с Чехией (в гостях), 5 октября с Хорватией (в гостях), 10 октября с Молдовой (дома).

Всего в квалификации к молодежному чемпионату Европы принимают участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд. Победители групп получат путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии.

Белорусская "молодежка" трижды принимала участие в финальной стадии турнира. Наиболее значимого успеха белорусские футболисты добились в 2011 году в Дании, когда заняли третье место и получили право сыграть на Олимпиаде-2012 в Лондоне.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для обновленной белорусской команды это будет третий матч под руководством нового главного тренера Людаса Румбутиса.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Сергей Сафарьян: «Рост посещаемости подтверждает мою правоту. Если клуб хочет организовать работу с болельщиками, то у него будет высокий показатель»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

30.05.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика