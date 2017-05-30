Футболисты молодежной сборной Беларуси проведут спарринг с россиянами

Тренировка молодежной сборной Беларуси в Москве. Фото АБФФ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты молодежной сборной Беларуси (U-21) сегодня проведут заключительный контрольный поединок перед стартом в отборочном турнире чемпионата Европы. Белорусская "молодежка" сыграет на московском стадионе "Октябрь" с российскими сверстниками, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Для обновленной белорусской команды это будет третий матч под руководством нового главного тренера Людаса Румбутиса. В конце марта его подопечные дважды сыграли в Вильнюсе с балтийскими дружинами. Сначала белорусы победили молодежную сборную Литвы - 2:1, а затем уступили команде Латвии со счетом 3:4.

После сегодняшней встречи в российской столице белорусские футболисты вернутся в Минск и будут готовиться к началу квалификации молодежного чемпионата Европы-2019. Первый матч в 1-й отборочной группе белорусы проведут 7 июня на поле столичного стадиона "Трактор" против команды Сан-Марино. В этом году команда сыграет еще 4 раза: 1 сентября с Грецией (дома), 5 сентября с Чехией (в гостях), 5 октября с Хорватией (в гостях), 10 октября с Молдовой (дома).

Всего в квалификации к молодежному чемпионату Европы принимают участие 54 сборные, которые разделены на 9 отборочных групп по 6 команд. Победители групп получат путевки в финальную стадию. Четыре лучших обладателя вторых мест будут разбиты на две пары и проведут стыковые матчи. Решающая стадия континентального форума пройдет в Италии.

Белорусская "молодежка" трижды принимала участие в финальной стадии турнира. Наиболее значимого успеха белорусские футболисты добились в 2011 году в Дании, когда заняли третье место и получили право сыграть на Олимпиаде-2012 в Лондоне.-0-