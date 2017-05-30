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Сергей Сафарьян: «Рост посещаемости подтверждает мою правоту. Если клуб хочет организовать работу с болельщиками, то у него будет высокий показатель»
31.05.2017 11:54 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал рост посещаемости матчей чемпионата Беларуси.
– Посещаемость внутренних турниров, кажется, пошла вверх. Можно ли занести это в актив АБФФ или это исключительно заслуга клубов?
– Даже конъюнктуры ради не буду менять своего мнения. Я говорил и остаюсь при своем мнении: посещаемость чемпионата – в большей степени работа клуба со своими болельщиками. Поэтому как я упреки в этом отношении не мог отнести к себе, так и достижения тоже к работе АБФФ отнести не могу. На мой взгляд, это лишний раз подтверждает мою правоту. Если клуб хочет организовать работу с болельщиками, то у него будет высокая посещаемость. При всем желании, повлиять из центра на это невозможно, – считает Сафарьян.
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Сергей Сафарьян: «Рост посещаемости подтверждает мою правоту. Если клуб хочет организовать работу с болельщиками, то у него будет высокий показатель»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян прокомментировал рост посещаемости матчей чемпионата Беларуси.
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