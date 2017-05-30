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Ролан Гаррос. Саснович сыграет с Чжан
31.05.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
В четвертый день «Ролан Гаррос» свой матч проведет Александра Саснович. Прямая трансляция на канале «Беларусь 5».
Ролан Гарроc
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
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В четвертый день «Ролан Гаррос» свой матч проведет Александра Саснович.
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