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Ролан Гаррос. Саснович сыграет с Чжан

31.05.2017 11:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В четвертый день «Ролан Гаррос» свой матч проведет Александра Саснович. Прямая трансляция на канале «Беларусь 5».

Ролан Гарроc

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Чжан Шуай (Китай)  Александра Саснович (Беларусь)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Екатерина Макарова (Россия)  Леся Цуренко (Украина)
0:0
Дата проведения
31 мая, 10.13
Онлайн матча

 

Елена Остапенко (Латвия)  Моника Пуиг (Пуэрто-Рико)
0:0
Дата проведения
31 мая, 10.09
Онлайн матча

 

Саманта Стосур (Австралия)  Кирстен Флипкенс (Бельгия)
0:0
Дата проведения
31 мая, 10.12
Онлайн матча

 

Бетани Маттек-Сэндс (США)  Петра Квитова (Чехия)
0:0
Дата проведения
31 мая, 10.11
Онлайн матча

 

Каролин Возняцки (Дания)  Франсуаза Абанда (Канада)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Кэтрин "СиСи" Беллис (США)  Кики Бертенс (Голландия)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

 

 

Осиан Доден (Франция)  Светлана Кузнецова (Россия)
Дата проведения
31 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Гарбинье Мугуруса (Испания)  Анетт Контавейт (Эстония)
Дата проведения
31 мая, 12.15
Онлайн матча

 

Юханна Ларссон (Швеция)  Юлия Путинцева (Казахстан)
Дата проведения
31 мая, 10.00
Онлайн матча

 

Чагла Буюкакчай (Турция)  Шелби Роджерс (США)
Дата проведения
31 мая, 11.30
Онлайн матча

 

Сара Эррани (Италия)  Кристина Младенович (Франция)
Дата проведения
31 мая, 14.00
Онлайн матча

 

Винус Уильямс (США)  Куруми Нара (Япония)
Дата проведения
31 мая, 10.00
Онлайн матча

 

Рикель Хогенкамп (Голландия)  Элиза Мертенс (Бельгия)
Дата проведения
31 мая, 12.00
Онлайн матча

 

Тимеа Бачински (Швейцария)  Мэдисон Бренгл (США)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Онс Жабер (Тунис)  Доминика Цибулкова (Словакия)
Дата проведения
31 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Элина Свитолина (Украина)  Цветана Пиронкова (Болгария)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Магда Линетт (Польша)  Ана Конюх (Хорватия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Анастасия Севастова (Латвия)  Эжени Бушар (Канада)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Петра Мартич (Хорватия)  Мэдисон Киз (США)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Елена Веснина (Россия)  Варвара Лепченко (США)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Сорана Кырстя (Румыния)  Карла Суарес-Наварро (Испания)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Дарья Касаткина (Россия)  Маркета Вондроушова (Чехия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Татьяна Мария (Германия)  Симона Халеп (Румыния)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Су-Вэй Се (Тайвань)  Тэйлор Таунсенд (США)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Клое Паке (Франция)  Каролин Гарсия (Франция)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Барбора Стрыцова (Чехия)  Ализе Корне (Франция)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Элисон ван Эйтванк (Бельгия)  Агнешка Радванска (Польша)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Анастасия Павлюченкова (Россия)  Вероника Сепеде Ройг (Парагвай)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Мариана Дуке-Марино (Колумбия)  Магдалена Рыбарикова (Словакия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Карина Виттхефт (Германия)  Полин Парментье (Франция)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Екатерина Александрова (Россия)  Каролина Плишкова (Чехия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

 
 
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В четвертый день «Ролан Гаррос» свой матч проведет Александра Саснович.

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