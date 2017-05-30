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Александр Лукашенко: «На «Беларусь 5» комментаторов нормальных не могу найти. Дарина эта, бедолага, комментирует все виды»

31.05.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова главы АБФФ Сергея Румаса, который рассказал о трудностях при запуске нового футбольного канала.

«Если БТ-5 неудобно – это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить. Потому что вы же видите наше «Беларусь 5». Они там комментаторов нормальных не могут найти. У них Дарина эта (Запольская – Tribuna.com), бедолага, комментирует все виды соревнований. И теннис, и футбол, и баскетбол, и биатлон... Может, она и специалист в этом плане, но не глубокий. Не хочу, чтобы обиделась – слава богу, хоть она что-то делает. Будем говорить откровенно: канал БТ-5 – он просто никакой. По десять раз крутят одну и ту же игру, подешевле где-то договорились. Ладно, показывают соревнования великих. Но тот же теннис иногда почти с квалификации начинают транслировать. Кто это будет смотреть? Тетерин и тот не смотрит. Говорит, меня не интересует. Такие у нас каналы», – сказал Лукашенко.

Сергей Румас: «Футбольный канал? Нам говорят: нет. Потому что «Беларусь 5» волнуется»

Лукашенко – Кочановой: «Футбольный канал? Румас говорит: мол, у нас есть деньги, мы сделаем так, что вся страна будет сидеть возле телевизоров»

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова главы АБФФ Сергея Румаса, который рассказал о трудностях при запуске нового футбольного канала.

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