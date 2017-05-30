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Александр Лукашенко: «На «Беларусь 5» комментаторов нормальных не могу найти. Дарина эта, бедолага, комментирует все виды»
31.05.2017 12:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал
«Если БТ-5 неудобно – это не повод не создавать канал. Наоборот, чтобы «Пятый» зашевелился, надо туда этого щупака запустить. Потому что вы же видите наше «Беларусь 5». Они там комментаторов нормальных не могут найти. У них
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Александр Лукашенко: «На «Беларусь 5» комментаторов нормальных не могу найти. Дарина эта, бедолага, комментирует все виды»
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал слова главы АБФФ Сергея Румаса, который рассказал о трудностях при запуске нового футбольного канала.
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