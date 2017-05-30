НОК Беларуси планирует подать иск к ICF с требованием выплат по делу гребцов

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный олимпийский комитет Беларуси планирует подать иск в суд к Международной федерации каноэ (ICF) с требованием компенсировать все расходы и моральный ущерб в деле отстранения мужской белорусской команды по гребле на байдарках и каноэ от Олимпийских игр в Рио, сообщили БЕЛТА в НОК Беларуси.

Ранее Национальный олимпийский комитет направил претензию к Международной федерации каноэ с просьбой компенсировать все расходы и моральный ущерб. Однако 30 мая появилась информация, распространенная сайтом insidethegames.biz, согласно которой руководство ICF не намерено возмещать расходы и моральный ущерб белорусским спортсменам за отстранение от Олимпиады.

"Мы будем подавать в суд с требованием выплат, если они не хотят решать мирным путем. Соответствующий иск будет подготовлен достаточно быстро", - отметил генеральный секретарь НОК Анатолий Котов.

НОК планирует отсудить у федерации призовые спортсменов, которые им должны были бы выплатить в случае победы, а также затраты, которые понесла Беларусь на подготовку команды, - эта сумма колеблется в районе $400-500 тыс.

Как сообщалось, в январе Международный арбитражный спортивный суд снял однолетнее наказание с мужской сборной Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, наложенное ICF из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил. Истцом к ICF в Международном спортивном суде в Лозанне выступил Национальный олимпийский комитет Беларуси.-0-