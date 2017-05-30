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Сергей Сафарьян: «Мы со своей стороны делали и сделаем все: ответили на запрос УЕФА и подтвердили, что брестское «Динамо» является членом ассоциации»
31.05.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о
«Раньше брестское «Динамо» было общественным объединением. Но оно преобразовалось в коммерческое юридическое лицо. Из-за этого в УЕФА возник вопрос правопреемственности. Этот вопрос находится в компетенции АБФФ. Мы со своей стороны делали и сделаем все: ответили на запрос УЕФА и подтвердили, что брестское «Динамо» является членом ассоциации. Думаю, что это был последний вопрос по выдаче клубу европейской лицензии.
Даже если возникнут какие-то дополнительные вопросы, мы сделаем все, чтобы брестчане выступали в Лиге Европы.
Безусловно, вероятность этого исхода очень высока», – сказал Сафарьян в ходе ежемесячного брифинга.
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Сергей Сафарьян: «Мы со своей стороны делали и сделаем все: ответили на запрос УЕФА и подтвердили, что брестское «Динамо» является членом ассоциации»
Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о вопросе с выдачей лицензии брестскому «Динамо» для участия в еврокубках после завоевания Кубка...
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