Сергей Сафарьян: «Мы со своей стороны делали и сделаем все: ответили на запрос УЕФА и подтвердили, что брестское «Динамо» является членом ассоциации»

Первый заместитель председателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о вопросе с выдачей лицензии брестскому «Динамо» для участия в еврокубках после завоевания Кубка Беларуси.

«Раньше брестское «Динамо» было общественным объединением. Но оно преобразовалось в коммерческое юридическое лицо. Из-за этого в УЕФА возник вопрос правопреемственности. Этот вопрос находится в компетенции АБФФ. Мы со своей стороны делали и сделаем все: ответили на запрос УЕФА и подтвердили, что брестское «Динамо» является членом ассоциации. Думаю, что это был последний вопрос по выдаче клубу европейской лицензии.

Даже если возникнут какие-то дополнительные вопросы, мы сделаем все, чтобы брестчане выступали в Лиге Европы.

Безусловно, вероятность этого исхода очень высока», – сказал Сафарьян в ходе ежемесячного брифинга.

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