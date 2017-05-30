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Игорь Шуневич: «Часть денег, которые мы сэкономим на отказе от услуг легионеров, мы направим на развитие детско-юношеского хоккея, динамовской школы»

31.05.2017 12:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами в парламенте, заявил, что сэкономленные на зарплатах легионеров деньги направят на детско-юношеский хоккей.

«Решение сократить число легионеров – это предложение «Динамо-Минск», это наше внутреннее решение. Оно направлено на популяризацию спорта и хоккея в частности, для стимуляции наших хоккеистов.

Часть денег, которые мы сэкономим на массовом отказе от услуг легионеров, мы направим на развитие детско-юношеского хоккея, динамовской школы. Направление уже определено: мы хотим покупать форму, нанимать качественных специалистов по хоккею, детских специалистов, тренеров, чтобы готовить достойную смену.

Задолженности за прошлый сезон? Она есть и была и будет в дальнейшем. Потому что это процесс текущий, так построена хоккейная кухня.

Мы платим всегда деньги за прошедший период в соответствии с имеющимся графиком. Текущая задолженность ликвидируется по текущему графику, и я не вижу тут ничего необычного», – сказал Шуневич.

Полный отказ от легионеров в «Динамо» позволит сэкономить не менее 3 миллионов долларов.

Напомним, что недавно на встрече с Александром Лукашенко Игорь Шуневич заявил о намерении отказаться от услуг иностранцев, в том числе в тренерском штабе уже в предстоящем сезоне.

В данный момент у минского «Динамо» есть контракты на следующий год с Робом Клинкхаммером и Мэттом Эллисоном. В клубе также заявили о намерении продолжить сотрудничество с Беном Скривенсом, но вратарь хочет вернуться в НХЛ.

В то же время в целях оптимизации бюджета минское «Динамо» отказалось от услуг вратаря сборной Беларуси Кевина Лаланда.

Кроме того, еще два года действует срок контракта с главным тренером Крэйгом Вудкрофтом, под руководством которого команда в минувшем сезоне показала рекордный результат в регулярном чемпионате КХЛ, но в плей-офф выбыла уже в первом раунде.

Сколько легионеров должно быть в «Динамо»? Дискуссия на высшем уровне

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель наблюдательного совета ХК «Динамо-Минск», министр внутренних дел Игорь Шуневич, общаясь с журналистами в парламенте, заявил, что сэкономленные на...

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