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Сергей Бебешко: «Правило левшей? Все очевидно: левшей не прибавилось и даже стало меньше»

31.05.2017 12:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко поделился мнением об изменениях в регламенте в прошедшем сезоне чемпионата Беларуси.

– Вы заводной и азартный тренер. Кажется, любые сложности только стимулируют вас к творчеству. Поэтому, может, федерация права, и ее стоит не критиковать, а благодарить?

– Я не оцениваю ее работу по шкале «права – не права». Важно все делать вовремя. Нельзя в сентябре объявлять регламент и менять в нем квоту легионеров, когда у нас уже сформирован состав. А «правило левшей»? Примените его сначала в турнирах юношей! Последний матч суперсерии показал, чем оно вообще чревато. Нам пришлось ставить травмированного Шиловича, который теперь может выпасть из состава сборной. Все очевидно: левшей не прибавилось и даже стало меньше.

Кстати, где Карвацкий? Второй номер сборной вообще пропал, о нем не говорят. Алехин – далекое светлое будущее. Гродно и Гомель играют по полтайма впятером. А что будет через два-три года, никто не знает. Да, все эти дополнительные проблемы заставляют включать знания и опыт. Важно еще умение угадать с решением. Не скажу, что мне это интересно. Любому тренеру не нравится, когда у него в команде проблемы и травмы. По ходу сезона мы вынужденно меняли тактику, состав. Это был полезный и неоценимый опыт. И многое получилось, – сказал Бебешко.

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Теги: Гомель, Гродно
 
 
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Главный тренер БГК имени Мешкова Сергей Бебешко поделился мнением об изменениях в регламенте в прошедшем сезоне чемпионата Беларуси.

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