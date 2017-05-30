Журналист BBC: «Венгер подписал 2-летний контракт с «Арсеналом»

Главный тренер Арсен Венгер остается в клубе.

«Арсен Венгер сегодня подписал новый полноценный 2-летний контракт. Он останется тренером до 2019 года, 23 года в общем», – написал в твиттере журналист BBC Дэвид Орнстейн.

Ранее сообщалось, что сегодня объявит о продлении соглашения с Венгером.

Минувший сезон клуб завершил на 5-м месте в турнирной таблице, впервые не пробившись в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.