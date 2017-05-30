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Журналист BBC: «Венгер подписал 2-летний контракт с «Арсеналом»
31.05.2017 13:08 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
«Арсен Венгер сегодня подписал новый полноценный 2-летний контракт. Он останется тренером
Ранее сообщалось, что сегодня
Минувший сезон клуб завершил на 5-м месте в турнирной таблице, впервые не пробившись в Лигу чемпионов за все время работы Венгера.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер остается в клубе.
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