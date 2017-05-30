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Хоккеисты "Немана" стартуют в Лиге чемпионов домашним матчем с "Веной"

31.05.2017 13:19 — Новости Спорта | БелТА  
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31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В немецком Кельне состоялась жеребьевка матчей группового этапа нового сезона хоккейной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского "Немана" два стартовых матча предварительной группы С проведут на своей арене - 25 августа против австрийской "Вены" и 27 августа против швейцарского "Цуга". Затем гродненцы сыграют в Швейцарии (31 августа) и Австрии (2 сентября). Первый этап команда Сергея Пушкова завершит двумя встречами с финским клубом "Ювяскюля": 3 октября в гостях и 10 октября - дома.

На первом этапе чемпионской Лиги 32 команды разбиты на 8 групп. После группового раунда в плей-офф выйдут по две лучшие дружины из каждого квартета. Финальный поединок за главный приз состоится 6 февраля 2018 года.

Гродненский "Неман" во второй раз выступит в Лиге чемпионов. В дебютном сезоне-2015/16 гродненские хоккеисты не смогли выйти в плей-офф, заняв 3-е место в предварительной группе I вслед за немецким "Мангеймом" и чешской "Остравой".

В прошлом сезоне Беларусь в Лиге чемпионов представляла минская "Юность". Команда Михаила Захарова сумела пробиться в 1/16 финала, где уступила по сумме двух встреч шведской "Фрелунде" - 3:2 (дома) и 0:5 (в гостях), которая в итоге добралась до финала и взяла верх над чешской "Спартой" из Праги - 4:3 (в овертайме). Для "Фрелунды" это был второй подряд выигрыш Лиги чемпионов, а еще в одном финальном поединке, в 2015 году, она уступила другому шведскому клубу "Лулео" - 2:4.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Чемпионы Беларуси хоккеисты гродненского "Немана" два стартовых матча предварительной группы С проведут на своей арене - 25 августа против австрийской "Вены" и 27...

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