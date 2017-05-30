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Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером

31.05.2017 13:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером
Юлия Нестеренко. Фото realbrest.by

31 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером. Об этом олимпийская чемпионка сообщила журналистам перед церемонией прощания со спортивной карьерой, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень волнительный для меня день. Я расстаюсь с профессиональным спортом со спокойной душой. Пришло то время, когда спортсмен во мне успокоился, и я закрываю эту дверь и открываю новую. В моих планах служить и работать на благо белорусского спорта", - отметила Юлия Нестеренко.

Она призналась, что в будущем хочет быть детским тренером. "Посещая мероприятия, когда я была спортсменом, я действительно была счастлива поделиться своими знаниями и опытом с детьми. Я бы хотела этим заниматься", - рассказала олимпийская чемпионка.

Сегодня на территории спорткомплекса "Брестский" стартовали Кубок Беларуси по легкой атлетике и чемпионат по метаниям. На открытии соревнования состоялась церемония прощания с Юлией Нестеренко. С карьерой профессионального спортсмена олимпийская чемпионка Игр-2004 в Афинах простилась, приняв участие в символическом забеге на 100 м - ее коронной дистанции. Компанию на дорожке легендарной "Белой молнии" составили начинающие брестские бегуньи.

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Теги: Брест
 
 
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