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Александр Хацкевич: «Некорректно говорить о новом тренере, ведь у киевского «Динамо» еще один матч в сезоне»
31.05.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-игрок «Динамо» и бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич отказался комментировать слухи о возможном назначении на пост главного тренера киевского клуба.
«Некорректно об этом говорить, ведь у «Динамо» еще один матч в сезоне. Поэтому без комментариев», – сказал Хацкевич.
Ранее сообщалось, что Шовковский и Хацкевич
Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.
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Александр Хацкевич: «Некорректно говорить о новом тренере, ведь у киевского «Динамо» еще один матч в сезоне»
Экс-игрок «Динамо» и бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич отказался комментировать слухи о возможном назначении на пост главного тренера...
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