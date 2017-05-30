Александр Хацкевич: «Некорректно говорить о новом тренере, ведь у киевского «Динамо» еще один матч в сезоне»

Экс-игрок «Динамо» и бывший главный тренер сборной Беларуси Александр Хацкевич отказался комментировать слухи о возможном назначении на пост главного тренера киевского клуба.

«Некорректно об этом говорить, ведь у «Динамо» еще один матч в сезоне. Поэтому без комментариев», – сказал Хацкевич.

Ранее сообщалось, что Шовковский и Хацкевич провели встречу с Игорем Суркисом.

Окончательный ответ на вопрос, продолжит Ребров работу с «Динамо», будет дан в течение нескольких ближайших дней.

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