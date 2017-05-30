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Ролан Гаррос. Тим играет с Болелли, Джокович встретится с Соузой, Надаль – с Хаасе
31.05.2017 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня матчи второго круга на «Ролан Гаррос» проведут действующий чемпион Новак Джокович и девятикратный чемпион Рафаэль Надаль.
Ролан Гаррос
Париж, Франция
22 мая – 11 июня 2017
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 36 миллионов евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Не определен
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Сегодня матчи второго круга на «Ролан Гаррос» проведут действующий чемпион Новак Джокович и девятикратный чемпион Рафаэль Надаль.
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