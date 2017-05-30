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Ролан Гаррос. Тим играет с Болелли, Джокович встретится с Соузой, Надаль – с Хаасе

31.05.2017 13:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня матчи второго круга на «Ролан Гаррос» проведут действующий чемпион Новак Джокович и девятикратный чемпион Рафаэль Надаль.

Ролан Гаррос

Париж, Франция

22 мая – 11 июня 2017

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 36 миллионов евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Энди Маррей (Великобритания)  Мартин Клижан (Словакия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Николас Альмагро (Испания)  Хуан Мартин дель Потро (Аргентина)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Джон Изнер (США)  Паоло Лоренци (Италия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Карен Хачанов (Россия)  Томаш Бердых (Чехия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Фернандо Вердаско (Испания)  Пьер-Уг Эрбер (Франция)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Николас Кикер (Аргентина)  Пабло Куэвас (Уругвай)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Хен Чон (Южная Корея)  Денис Истомин (Узбекистан)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Жереми Шарди (Франция)  Кеи Нисикори (Япония)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Стэн Вавринка (Швейцария)  Александр Долгополов (Украина)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Андреас Сеппи (Италия)  Фабио Фоньини (Италия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Ришар Гаске (Франция)  Виктор Эстрелла (Доминикана)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Тиаго Монтейра (Бразилия)  Гаэль Монфис (Франция)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Не определен  Кайл Эдмунд (Великобритания)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Кевин Андерсон (ЮАР)  Ник Киргиос (Австралия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Давид Феррер (Испания)  Фелисиано Лопес (Испания)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Константин Кравчук (Россия)  Марин Чилич (Хорватия)
Дата проведения
1 июня, 10.00
Онлайн матча

 

Милош Раонич (Канада)  Рожерио Дутра да Сильва (Бразилия)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Марко Трунжеллити (Аргентина)  Гильермо Гарсия-Лопес (Испания)
Дата проведения
31 мая, 13.00
Онлайн матча

 

Пабло Каррено-Буста (Испания)  Таро Даниэль (Япония)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Томми Робредо (Испания)  Григор Димитров (Болгария)
Дата проведения
31 мая, 12.30
Онлайн матча

 

Иржи Веселы (Чехия)  Аляж Бедене (Великобритания)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Михаил Кукушкин (Казахстан)  Роберто Баутиста-Агут (Испания)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Николоз Басилашвили (Грузия)  Виктор Троицки (Сербия)
Дата проведения
31 мая, 12.25
Онлайн матча

 

Робин Хаасе (Голландия)  Рафаэль Надаль (Испания)
Дата проведения
31 мая, 13.30
Онлайн матча

 

Доминик Тим (Австрия)  Симоне Болелли (Италия)
7:56:13:2
Дата проведения
31 мая, 10.15
Онлайн матча

 

Стив Джонсон (США)  Борна Чорич (Хорватия)
6:27:61:1
Дата проведения
31 мая, 10.16
Онлайн матча

 

Орасио Себальос (Аргентина)  Иво Карлович (Хорватия)
2:1
Дата проведения
31 мая, 12.05
Онлайн матча

 

Давид Гоффен (Бельгия)  Сергей Стаховский (Украина)
6:26:43:61:0
Дата проведения
31 мая, 10.10
Онлайн матча

 

Люка Пуй (Франция)  Томаз Беллуччи (Бразилия)
Дата проведения
31 мая, 15.30
Онлайн матча

 

Бенджамин Бонзи (Франция)  Альберт Рамос-Винолас (Испания)
Дата проведения
31 мая, 15.00
Онлайн матча

 

Диего Себастьян Шварцман (Аргентина)  Стефано Наполитано (Италия)
6:32:1
Дата проведения
31 мая, 11.17
Онлайн матча

 

Жоао Соуза (Португалия)  Новак Джокович (Сербия)
Дата проведения
31 мая, 12.40
Онлайн матча

 

 
 
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Сегодня матчи второго круга на «Ролан Гаррос» проведут действующий чемпион Новак Джокович и девятикратный чемпион Рафаэль Надаль.

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