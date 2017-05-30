Белорусские клубы завершили выступление в Лиге чемпионов по пляжному футболу

Во время матча БАТЭ - "Щервы". Фото beachsoccer.com

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские клубы не смогли пробиться в плей-офф Лиги чемпионов по пляжному футболу (Euro Winners Cup), сообщает корреспондент БЕЛТА.

На турнире в португальском Назаре действующий чемпион Беларуси борисовский БАТЭ в заключительном матче группы H победил польский клуб "Лодзь" со счетом 5:4. В другом сегодняшнем поединке московский ЦСКА обыграл венгерский клуб "Щервы" - 3:1.

В своей стартовой встрече борисовчане проиграли ЦСКА со счетом 3:5, хотя поначалу выигрывали 2:0. Вторая встреча с венгерским "Щервы" прошла по другому сценарию. Счет открыли венгры, а затем белорусы вышли вперед - 2:1. Однако удержать преимущество не удалось, и БАТЭ уступил в овертайме - 2:3.

Итоговое положение: ЦСКА - 9 очков (разница мячей - 12-6), "Щервы" - 5 (11-7), БАТЭ - 3 (10-12), "Лодзь" - 0 (8-16).

На предварительном этапе главного континентального клубного турнира еще один белорусский представитель "Витоболспорт" потерпел два поражения и не вышел в основной этап соревнований. В первой игре команда Вячеслава Акшаева в упорной борьбе уступила испанскому "Леванте" - 3:4, а затем с таким же результатом проиграла португальскому "Насьоналу".

Теперь обе белорусские дружины возвращаются домой и будут готовиться к третьему туру национального первенства, который пройдет 10-11 июня в Слониме. После двух туров лидируют БАТЭ, "Витоблспорт" и "Гроднооблспорт" - у всех по 18 очков. На 9 баллов отстают мозырский "М-Сити", брестская "Лагуна" и АК "Дзержинский". В активе слонимского "Форсажа" 3 очка, не имеет зачетных баллов "Кировск-ДЮСШ", проигравший все 7 матчей.-0-