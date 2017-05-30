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Американский форвард из ECHL перешел в минскую «Юность»
31.05.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
25-летний американец Райан Уолтерс, выходец из NCAA, пополнит ряды форвардов «Юности» в предстоящем сезоне.
В последних двух сезонах Уолтерс играл за «Рапид-Сити», который выступает в ECHL.
В минувшем сезоне на его счету 69 (30+39) очков в 72 матчах при показателе полезности «-9».
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25-летний американец Райан Уолтерс, выходец из NCAA, пополнит ряды форвардов «Юности» в предстоящем сезоне.
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