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«Ростов» рассматривает кандидатуры Хацкевича, Кучука, Рахимова и Евдокимова на случай ухода Бердыева
31.05.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Ростов» приступил к поискам нового главного тренера в связи с возможным уходом вице-президента клуба Курбана Бердыева и его команды в «Рубин».
Ростовчане рассматривают кандидатуры Рашида Рахимова, Роберта Евдокимова,
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«Ростов» рассматривает кандидатуры Хацкевича, Кучука, Рахимова и Евдокимова на случай ухода Бердыева
«Ростов» приступил к поискам нового главного тренера в связи с возможным уходом вице-президента клуба Курбана Бердыева и его команды в «Рубин».
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