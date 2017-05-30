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«Ростов» рассматривает кандидатуры Хацкевича, Кучука, Рахимова и Евдокимова на случай ухода Бердыева

31.05.2017 14:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Ростов» приступил к поискам нового главного тренера в связи с возможным уходом вице-президента клуба Курбана Бердыева и его команды в «Рубин».

Ростовчане рассматривают кандидатуры Рашида Рахимова, Роберта Евдокимова, Леонида Кучука, Александра Хацкевича. Существует вариант, при котором тренером останется Дмитрий Кириченко.

Хацкевич и Шовковский провели встречу с президентом киевского «Динамо» Суркисом

 
 
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«Ростов» приступил к поискам нового главного тренера в связи с возможным уходом вице-президента клуба Курбана Бердыева и его команды в «Рубин».

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