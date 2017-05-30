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Сергей Сафарьян: «Думаю, жестче подойдем к решению вопроса об участии дублирующих команд во второй лиге»

31.05.2017 15:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, федерация жестче подойдет к вопросу о переводе дублирующих команд во вторую лигу.

«Мы разговаривали после финала Кубка страны с солигорскими болельщиками, и они обвинили нас в том, что мы слишком либерально ко всему подходим. Например, у нас давно не решается вопрос по переходу дубля во вторую лигу. С моей точки зрения, это придало бы второй лиге определенный интерес, помогло бы разделить ее на зоны, сократить расходы на логистику.

С другой стороны, мальчишки получили бы опыт игры со взрослыми командами. Ведь наши дубли уже некрасиво помолодели, и игроки еще и на лицензирование играют. Думаю, к концу сезона мы все-таки выработаем четкое предложение по этому вопросу и даже жестче подойдем к его решению», – сказал Сафарьян.

Отметим, что АБФФ уже предлагала клубам такой вариант, однако идея не нашла поддержку с их стороны.

 
 
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Первый зампредседателя АБФФ Сергей Сафарьян рассказал о том, федерация жестче подойдет к вопросу о переводе дублирующих команд во вторую лигу.

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