Александр Лукашенко: «Тихон ко мне не пришел с просьбой, а пошел в сектор и показал. Надо начинать работать и прекращать стонать»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил в пример легкоатлета Ивана Тихона, который сумел вернуться в спорт и в 40-летнем возрасте завоевал серебро на Олимпиаде в Рио.

«Я очень жалел, что Ивану Тихону не удалось стать олимпийским чемпионом. Это был подвиг – выйти спустя время, когда многие спортсмены уже бросили заниматься. Он сжал зубы, вышел в сектор и доказал, что он спортсмен. Если хочет, то и в свои годы, хотя какие у него еще годы, он может и дал этот результат.

А кто мешает другим? Дашу не хвалю, боюсь перехвалить, потому что ей еще выступать. Все зависит от спортсмена, от его желания. Нет тренера? Придите в НОК и скажите, что вам то-то и то-то надо и что-то мешает. Тихон ко мне не пришел с просьбой, а пошел в сектор и показал.

Надо начинать работать и прекращать стонать и стенать, – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

Как Тихон вернулся и выиграл олимпийскую медаль