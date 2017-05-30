Александр Лукашенко: «ЧМ-2021? Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах?»

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о победе нашей страны вместе с Латвией при выборе страны-хозяйки ЧМ-20121.

«Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах? Но, тем не менее, отдали предпочтение Беларуси, потому что наш народ и наше государство сделали все, чтобы доказать европейцам, мировой спортивной общественности, что мы серьезные и душевно относимся к этим мероприятиям», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».