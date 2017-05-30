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Александр Лукашенко: «ЧМ-2021? Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах?»
31.05.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о победе нашей страны вместе с Латвией при выборе страны-хозяйки ЧМ-20121.
«Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах? Но, тем не менее, отдали предпочтение Беларуси, потому что наш народ и наше государство сделали все, чтобы доказать европейцам, мировой спортивной общественности, что мы серьезные и душевно относимся к этим мероприятиям», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».
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Александр Лукашенко: «ЧМ-2021? Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах?»
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о победе нашей страны вместе с Латвией при выборе страны-хозяйки ЧМ-20121.
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