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Александр Лукашенко: «ЧМ-2021? Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах?»

31.05.2017 09:32 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о победе нашей страны вместе с Латвией при выборе страны-хозяйки ЧМ-20121.

«Вы что, думаете это так просто взять и Финляндию победить в этих спорах? Но, тем не менее, отдали предпочтение Беларуси, потому что наш народ и наше государство сделали все, чтобы доказать европейцам, мировой спортивной общественности, что мы серьезные и душевно относимся к этим мероприятиям», – сказал Лукашенко в эфире программы «Панорама» на канале «Беларусь 1».

 

 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о победе нашей страны вместе с Латвией при выборе страны-хозяйки ЧМ-20121.

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