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Игорь Шуневич: «Поручим Департаменту исполнения наказаний проработать вопрос пошива детской хоккейной формы»
31.05.2017 15:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Департаменту исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси будет поручено проработать вопрос о пошиве детской хоккейной формы.
Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.
«Хочу поручить ДИН проработать этот вопрос. Думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а даже лучше, для детей – и по качеству, и по стоимости. И таким образом мы сможем внести свою лепту в эту затею по развитию детско-юношеского хоккея», – сказал Шуневич.
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Игорь Шуневич: «Поручим Департаменту исполнения наказаний проработать вопрос пошива детской хоккейной формы»
Департаменту исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси будет поручено проработать вопрос о пошиве детской хоккейной формы.
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