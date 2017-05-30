Игорь Шуневич: «Поручим Департаменту исполнения наказаний проработать вопрос пошива детской хоккейной формы» 

Департаменту исполнения наказаний (ДИН) МВД Беларуси будет поручено проработать вопрос о пошиве детской хоккейной формы.

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич.

«Хочу поручить ДИН проработать этот вопрос. Думаю, что у них получится пошить форму не хуже, а даже лучше, для детей – и по качеству, и по стоимости. И таким образом мы сможем внести свою лепту в эту затею по развитию детско-юношеского хоккея», – сказал Шуневич.

Александр Лукашенко: «Надо свой инвентарь производить, свою одежду. Это же не дело, что президент с дизайнерами шьет форму для команды»