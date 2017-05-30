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«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года
31.05.2017 15:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с клубом.
Лондонцы объявили о заключении нового двухлетнего соглашения с французом.
Венгер работает в «Арсенале» 21 год. Минувший сезон стал для лондонцев первым под его руководством с непопаданием в Лигу чемпионов.
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с клубом.
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