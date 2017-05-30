«Арсенал» продлил контракт с Венгером на два года

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер продлил контракт с клубом.

Лондонцы объявили о заключении нового двухлетнего соглашения с французом.

Венгер работает в «Арсенале» 21 год. Минувший сезон стал для лондонцев первым под его руководством с непопаданием в Лигу чемпионов.