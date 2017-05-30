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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА
31.05.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА.
Единая лига ВТБ
Плей-офф
1/2 финала
Третий матч
ЦСКА ведет в серии – 2-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Сегодня в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА.
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