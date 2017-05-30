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Единая лига ВТБ. Плей-офф. 1/2 финала. «Локомотив-Кубань» примет ЦСКА

31.05.2017 16:16 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сегодня в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Плей-офф

1/2 финала

Третий матч

Локомотив-Кубань – ЦСКА Москва
Дата проведения
31 мая, 20.00, «Баскет-холл»
Онлайн матча

ЦСКА ведет в серии – 2-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

 
 
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Сегодня в третьем матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» в Краснодаре примет московский ЦСКА.

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