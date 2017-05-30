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Арсен Венгер: «Я люблю «Арсенал» и смотрю в будущее с оптимизмом»

31.05.2017 16:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о продлении контракта с клубом.

«Я люблю этот клуб и смотрю в будущее с оптимизмом и восхищением. Мы оценим положительные моменты и подумаем, как мы можем стать сильнее в остальных аспектах.

У нас хороший состав, который может стать еще более успешным в случае нескольких укреплений. Мы собираемся бороться за чемпионство, и будем работать с этой целью и летом, и в течение всего сезона.

Я благодарен руководству клуба и Стэну Кронке, которые делают все, чтобы мы могли выигрывать как можно больше трофеев. Это все, чего мы хотим и чего требуют наши болельщики по всему миру», – сказал Венгер.

 
 
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Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о продлении контракта с клубом.

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