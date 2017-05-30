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«Динамомания»: Хацкевич возглавит киевское «Динамо»
31.05.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Завтра, 1 июня, будет объявлено имя главного тренера «Динамо», сообщает «Динамомания».
Наиболее вероятный вариант – Александр Хацкевич.
Сергей Ребров не подпишет новый контракт с «Динамо» и покинет клуб после трех лет работы.
Ранее сообщалось, что Александр Шовковский и Александр Хацкевич провели встречу с Игорем Суркисом.
Напомним, ассистент Реброва Висенте Гомес покидает клуб.
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Завтра, 1 июня, будет объявлено имя главного тренера «Динамо», сообщает «Динамомания».
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