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«Динамомания»: Хацкевич возглавит киевское «Динамо»

31.05.2017 14:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Завтра, 1 июня, будет объявлено имя главного тренера «Динамо», сообщает «Динамомания».

Наиболее вероятный вариант – Александр Хацкевич.

Сергей Ребров не подпишет новый контракт с «Динамо» и покинет клуб после трех лет работы.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский и Александр Хацкевич провели встречу с Игорем Суркисом.

Напомним, ассистент Реброва Висенте Гомес покидает клуб.

Как Суркис, Ребров и болельщики сами же добивают «Динамо»

В футбольный фэнтези наконец-то можно играть каждый день и даже выигрывать реальные деньги

«Динамомания»: Хацкевич возглавит киевское «Динамо»

 
 
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Завтра, 1 июня, будет объявлено имя главного тренера «Динамо», сообщает «Динамомания».

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