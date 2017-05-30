«Динамомания»: Хацкевич возглавит киевское «Динамо»

Завтра, 1 июня, будет объявлено имя главного тренера «Динамо», сообщает «Динамомания».

Наиболее вероятный вариант – Александр Хацкевич.

Сергей Ребров не подпишет новый контракт с «Динамо» и покинет клуб после трех лет работы.

Ранее сообщалось, что Александр Шовковский и Александр Хацкевич провели встречу с Игорем Суркисом.

Напомним, ассистент Реброва Висенте Гомес покидает клуб.

Как Суркис, Ребров и болельщики сами же добивают «Динамо»

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