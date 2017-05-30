Минск примет турнир по дзюдо European Open

Международные соревнования по дзюдо European Open пройдут в столице Беларуси 10 и 11 июня 2017 года. Проходят мероприятия турнира по дзюдо в Минске уже не в первый раз — Sputnik рассказывает о предстоящем событии.

Дзюдо в Минске: шаг к Олимпиаде

Успех чемпионата по дзюдо European Open в Минске среди спортсменов понятен: участие в соревнованиях может поднять рейтинг дзюдоистов, а заодно и принести дополнительные награды.



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Кроме того, для спортсменов чемпионат — отличная возможность "прогреть мышцы", ведь вскоре дзюдоистов ждут многие другие соревнования, в том числе — за право выступать на следующей Олимпиаде 2020 года в городе Токио (Япония).

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В отличие от многих иных соревнований в мире дзюдо, в European Open смогут принять участие четыре дзюдоиста от каждой национальной федерации, а не по двое.

В предыдущих соревнованиях European Open участвовали представители четырех десятков стран. В Минске за звание лучших дзюдоистов сразятся даже гости из Южной Кореи, Бразилии, Японии, США, Канады и Южноафриканской республики.

Беларусь и дзюдо

Среди белорусских спортсменов-дзюдоистов — много признанных во всем мире. Так, недавно с новыми наградами в ленты новостей попадали Дмитрий Миньков, Марина Слуцкая и другие, а в рамках VIII Кубка Европы по дзюдо в начале мая белорусская команда завоевала третью строчку в командном зачете.



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Не так давно в белорусском дзюдо произошли перестановки: новым главой федерации стал спортивный директор Европейского союза дзюдо Павел Ясеновский, а его заместителями — трехкратный чемпион Европы Виталий Песняк, юрист Европейского союза дзюдо Сергей Буякевич и призер чемпионата мира Сергей Шундиков.

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На последнем собрании Национального олимпийского комитета Александр Лукашенко раскритиковал выступление всей белорусской сборной на предыдущей Олимпиаде — в том числе и команду дзюдоистов. Кадровые перестановки произошли как раз незадолго до собрания.

European Open-2017 в Минске

В последний раз такие соревнования проходили в Минске два года назад, Беларусь на том турнире представляли Александр Стешенко, Вадим Шока, Алексей Романчик, Ариф Багиров, Дарья Скрыпник и Марина Слуцкая.

В 2017-м Минск примет соревнования по дзюдо 10-11 июня — в рамках турнира белорусские спортсмены вновь будут сражаться за призовые места.

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