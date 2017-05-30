Юлия Нестеренко: пришло время, когда спортсмен успокоился

БРЕСТ, 31 мая — Sputnik. Олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко, объявившая о завершении спортивной карьеры, хочет стать детским тренером, передает корреспондент Sputnik.

Легкоатлетка завоевала золотую медаль в беге на 100 метров на летних Олимпийских играх в Афинах в 2004 году. Об уходе из профессионального спорта она объявила через 13 лет после громкой победы — 19 мая стало известно, что Нестеренко собирается завершить спортивную карьеру. Чествование спортсменки прошло 31 мая на стадионе "Брестский" во время открытия Кубка Беларуси по легкой атлетике и чемпионата по метаниям.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Компанию на дорожке легендарной "Белой молнии" составили начинающие брестские бегуньи

"Очень волнительный для меня день. Я даже не ожидала, что он будет для меня настолько радостным и счастливым. Я расстаюсь с профессиональным спортом со спокойной душой. Пришло то время, когда спортсмен успокоился, и я закрываю эту свою дверь, открываю в жизни новую дверь", — рассказала Нестеренко перед торжественной церемонией журналистам.

"Белая молния" продолжит работу в спортивной сфере. Нестеренко поделилась, что хочет стать детским тренером. "Просто я поняла за те множества мероприятий, которые посещала, когда была спортсменом: я действительно была счастлива в дни, когда могла передавать свои знания, опыт, поделиться ими с детками", — сообщила Нестеренко.



© Sputnik / Дмитрий Босак. После завершения спортивной карьеры Юлия Нестеренко планирует стать детским тренером

Как пояснила спортсменка, решение об завершении карьеры пришло спокойно и естественно.

"Если еще года полтора-два назад я просто даже не могла слышать, если меня спрашивали об этом. У меня было отторжение. Наступило время, когда я успокоилась. Этот день я вообще никак не представляла. В силу своего характера, хотелось уйти тихо, незаметно, без шума и суеты. Но я понимаю, что это надо для будущего нашего поколения", — рассказала олимпийская чемпионка.



© Sputnik / Дмитрий Босак. На церемонии в небо были запущены воздушные шары с результатом Юлии Нестеренко в Играх-2004

Чествование Нестеренко продолжилось в Брестском горисполкоме, где ее принял мэр Александр Рогачук.