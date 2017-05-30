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Кубок Федерации. Соболенко и Саснович номинированы на премию «Heart Award» по итогам полуфиналов
31.05.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com
Организаторы Кубка Федерации объявили номинантов на премию Heart Award, которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.
Среди номинантов две белоруски – Александра Саснович и Арина Соболенко. Также номинированы 2 американки – Коко Вандевей, и Бетани Маттек-Сэндс.
Победителей определяют зрители, путем голосования на
Победитель будет объявлен 5 июня.
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Организаторы Кубка Федерации объявили номинантов на премию Heart Award, которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.
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