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Кубок Федерации. Соболенко и Саснович номинированы на премию «Heart Award» по итогам полуфиналов

31.05.2017 16:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Организаторы Кубка Федерации объявили номинантов на премию Heart Award, которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.

Среди номинантов две белоруски – Александра Саснович и Арина Соболенко. Также номинированы 2 американки – Коко Вандевей, и Бетани Маттек-Сэндс.

Победителей определяют зрители, путем голосования на официальном сайте турнира.

Победитель будет объявлен 5 июня.

 
 
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Организаторы Кубка Федерации объявили номинантов на премию Heart Award, которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.

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