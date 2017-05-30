Кубок Федерации. Соболенко и Саснович номинированы на премию «Heart Award» по итогам полуфиналов

Организаторы Кубка Федерации объявили номинантов на премию Heart Award, которая вручается за выдающуюся смелость на корте и преданность команде в матчах турнира.

Среди номинантов две белоруски – Александра Саснович и Арина Соболенко. Также номинированы 2 американки – Коко Вандевей, и Бетани Маттек-Сэндс.

Победителей определяют зрители, путем голосования на официальном сайте турнира .

Победитель будет объявлен 5 июня.