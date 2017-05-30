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Минская "Юность" пополнилась хоккеистом из США
31.05.2017 16:48 — Новости Спорта | БелТА
Райан Уолтерс
31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Серебряный призер экстралиги сезона-2016/2017 минская "Юность" укрепляет свои ряды накануне очередного чемпионата. Минский клуб подписал трудовое соглашение с нападающим из США Райном Уолтерсом, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Юности".
Последним клубом новичка белорусской команды был "Рапид-Сити Раш", выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В минувшем сезоне Райан Уолтерс стал самым результативным игроком "Рапид-Сити Раш", набрав 69 очков в ходе регулярного чемпионата.
Продолжит выступление в "Юности" и форвард Максим Парфеевец, который продолжит сотрудничество с минчанами. Игрок выступает за "Юность" с 2013 года и провел за клуб 113 матчей.-0-
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Последним клубом новичка белорусской команды был "Рапид-Сити Раш", выступающий в Хоккейной лиге Восточного побережья (ECHL). В минувшем сезоне Райан Уолтерс стал...
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