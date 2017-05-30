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Владислав Майоровский: «Дубли во второй лиге? Прислали письмо с предложением проголосовать за или против. Обсуждать как будто и нечего»

31.05.2017 16:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Заместитель директора «Крумкачоў» Владислав Майоровский поделился мнением о возможном переводе дублирующих команд во вторую лигу.

«Что значит жестче подойти?! Может быть, для начала хватило бы системного и взвешенного подхода? А так, болтовня получается. Предложили клубам высшей лиги, а они отказались.

А что значит предложили? Прислали письмо с предложением проголосовать за или против, дали пару дней на раздумье. Обсуждать как будто и нечего. А ничего, что в третьем дивизионе, равно, как и во втором легионеры запрещены, тогда как за дубль играть могут? А ничего, что хотелось бы разъяснений до голосования по календарю второй лиги, точнее его стыковки с календарем высшей по времени и географии, ведь обычная практика заявки и участия на матчи высшей лиги футболистов, накануне сыгравших за дубль. И вот как-то неудобно получится, если дубль, к примеру, сегодня играет где-нить в Верхнедвинске, а основа – завтра в Бресте. И это хорошо, если сегодня-завтра, а не в один день.

Это нюансы, те, что навскидку в голову пришли, возможно, что при обсуждении их окажется еще больше, – написал Майоровский.

Сергей Сафарьян: «Думаю, жестче подойдем к решению вопроса об участии дублирующих команд во второй лиге»

 
Теги: Брест
 
 
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Заместитель директора «Крумкачоў» Владислав Майоровский поделился мнением о возможном переводе дублирующих команд во вторую лигу.

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