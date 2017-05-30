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Минское «Динамо» заняло 10-е место в рейтинге оценки клубов КХЛ
31.05.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
КХЛ опубликовала рейтинг команд по итогам трех сезонов.
Рейтинг создан для того, чтобы Совет директоров КХЛ мог принимать решения на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров. Он включает в себя восемь показателей: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).
Первые пять мест занимают СКА, «Йокерит», ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и «Авангард». Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада» и новокузнецкий «Металлург», который был исключен из числа участников лиги в следующем сезоне. Минское «Динамо» на 10-м месте.
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КХЛ опубликовала рейтинг команд по итогам трех сезонов.
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