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Минское «Динамо» заняло 10-е место в рейтинге оценки клубов КХЛ

31.05.2017 16:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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КХЛ опубликовала рейтинг команд по итогам трех сезонов.

Рейтинг создан для того, чтобы Совет директоров КХЛ мог принимать решения на основании объективной оценки клубов и с учетом всех параметров. Он включает в себя восемь показателей: спортивные достижения (30%), расходы на оплату труда игроков (20%), ТВ-спрос (15%), наличие государственного финансирования (10%), заполняемость арены (10%), несвоевременная выплата зарплат игрокам (5%), вместимость дворца (5%) и потенциал локального рынка (5%).

Первые пять мест занимают СКА, «Йокерит», ЦСКА, магнитогорский «Металлург» и «Авангард». Замыкают список «Амур», «Югра» и «Лада» и новокузнецкий «Металлург», который был исключен из числа участников лиги в следующем сезоне. Минское «Динамо» на 10-м месте.

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КХЛ опубликовала рейтинг команд по итогам трех сезонов.

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