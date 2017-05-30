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Александр Лукашенко: «Биатлон – это вообще! Роман целый можно написать. Польховский поработал предсезонку, и нашим великим спортсменам он чем-то не понравился»
31.05.2017 17:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о состоянии дел в биатлоне.
«В биатлоне… Слава Богу, Даша уже, наверное, окончательно встанет на ноги. Больше никого нет. Биатлон – это вообще! Роман целый можно написать. Булыгин за руку привел ко мне тренера. Великий, говорит, тренер, олимпийский чемпион. Польховский поработал предсезонку, и нашим великим спортсменам он чем-то не понравился. Валерия Павловича убедили, что он перегрузил спортсменов. Но так если вы его выкинули – дайте результат.
А какой результат дали? Дашка, простите меня, беременная медаль завоевала. Я образно говорю. А где спортсмены? А где остальные, где результат? Столько денег вложили в этот биатлон. Ждем, посмотрим, что будет в Корее», – сказал Лукашенко в эфире канал СТВ.
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Александр Лукашенко: «Биатлон – это вообще! Роман целый можно написать. Польховский поработал предсезонку, и нашим великим спортсменам он чем-то не понравился»
Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о состоянии дел в биатлоне.
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