Александр Лукашенко: «Биатлон – это вообще! Роман целый можно написать. Польховский поработал предсезонку, и нашим великим спортсменам он чем-то не понравился»

Президент Беларуси Александр Лукашенко поделился мнением о состоянии дел в биатлоне.

«В биатлоне… Слава Богу, Даша уже, наверное, окончательно встанет на ноги. Больше никого нет. Биатлон – это вообще! Роман целый можно написать. Булыгин за руку привел ко мне тренера. Великий, говорит, тренер, олимпийский чемпион. Польховский поработал предсезонку, и нашим великим спортсменам он чем-то не понравился. Валерия Павловича убедили, что он перегрузил спортсменов. Но так если вы его выкинули – дайте результат.

А какой результат дали? Дашка, простите меня, беременная медаль завоевала. Я образно говорю. А где спортсмены? А где остальные, где результат? Столько денег вложили в этот биатлон. Ждем, посмотрим, что будет в Корее», – сказал Лукашенко в эфире канал СТВ.