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Квалификация ЧМ-2018 (жен). Беларусь обыграла Испанию
31.05.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Женская сборная Беларуси по волейболу начала второй раунд квалификации чемпионата мира-2018. В стартовом матче белоруски переиграли сборную Испании.
Квалификация ЧМ-2018
Группа D
Испания — Беларусь — 0:3 (14:25, 20:25, 13:25)
Положение команд: Беларусь – 3 очка (1 матч), Италия – 0 (0), Бельгия – 0 (0), Босния и Герцеговина – 0 (0), Латвия – 0 (0), Испания – 0 (1).
Победитель группы получит путевку на чемпионат мира. Вторая команда примет участие в третьем раунде квалификации.
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Женская сборная Беларуси по волейболу начала второй раунд квалификации чемпионата мира-2018.
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