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Квалификация ЧМ-2018 (жен). Беларусь обыграла Испанию

31.05.2017 18:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Женская сборная Беларуси по волейболу начала второй раунд квалификации чемпионата мира-2018. В стартовом матче белоруски переиграли сборную Испании.

Квалификация ЧМ-2018

Группа D

Испания — Беларусь — 0:3 (14:25, 20:25, 13:25)

Положение команд: Беларусь – 3 очка (1 матч), Италия – 0 (0), Бельгия – 0 (0), Босния и Герцеговина – 0 (0), Латвия – 0 (0), Испания – 0 (1).

Победитель группы получит путевку на чемпионат мира. Вторая команда примет участие в третьем раунде квалификации.

 
 
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Женская сборная Беларуси по волейболу начала второй раунд квалификации чемпионата мира-2018.

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