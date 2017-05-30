Белорусские волейболистки успешно стартовали в квалификации к ЧМ

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские волейболистки успешно стартовали в квалификации в группе D чемпионата мира, победив в первом матче в бельгийском Кортрейке сборную Испании со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 25:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.

Подопечным главного тренера Александра Климовича понадобилось чуть более часа, чтобы добиться успеха. Опытный и сбалансированный состав только на старте первого сета испытывал небольшие трудности. Далее нападающие Оксана Ковальчук, Надежда Молосай и пасующая Ольга Пальчевская заработали важные очки для своей команды (16:9) и уверенно довели партию до победы - 25:14. Белоруски эффективно в прошедшей встрече действовали на блоке и на подаче, значительно затруднив прием мяча испанкам. Самыми результативными игроками стали Анна Калиновская-Гюнгер (12 очков) и Оксана Ковальчук (11 очков).

Во втором туре, 1 июня, сборная Беларуси продолжит выступление в бельгийском Кортрейке встречей со сборной Италии, 2 июня команда Александра Климовича сыграет с Бельгией, 3 июня - с Латвией, а завершит квалификацию 4 июня поединком с Боснией и Герцеговиной.

Победитель группы получит право сыграть в 2018 году на чемпионате мира в Японии, а команда, занявшая второе место, поборется за единственную путевку в третьем раунде квалификации в августе текущего года.

После отборочного турнира мирового форума волейболистки примут участие в Евролиге. Соперницами белорусок станут команды Албании, Австрии и Финляндии. Матчи 1-го тура состоятся в Албании (9-11 июня), 2 тура - в Беларуси (16-18 июня). Местом проведения будет малый зал столичной "Чижовка-Арены".

Участие в отборочных матчах чемпионата мира и Евролиге являются важным этапом подготовки женской сборной Беларуси к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 20 сентября по 1 октября в Грузии и Азербайджане. Женская сборная Беларуси осенью 2017 года выступит в финале чемпионата Европы в группе В. Матчи состоятся в Тбилиси. Соперниками белорусок станут сборные Италии, Хорватии и Грузии.-0-