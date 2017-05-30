Александра Саснович. Фото со страницы спортсменки в Instagram

31 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Александра Саснович уступила во втором круге турнира серии Большого шлема в Париже китаянке Чжан Шуай (38) - 2:6, 6:4, 3:6, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Матч 98-й ракетки мира с представительницей Поднебесной получился упорным. Во втором сете белоруска смогла перехватить инициативу, но не сумела развить свой успех в третьей партии. Чжан Шуай сделала брейк на подаче Александры Саснович и переиграла ее в обмене ударами с задней линии. В первом круге открытого чемпионата Франции белоруска обыграла представительницу Швейцарии Викторию Голубич - 4:6, 7:5, 6:3.

Как сообщалось, в первом круге основной сетки мужского парного разряда ветеран белорусского тенниса Максим Мирный и россиянин Михаил Южный уступили французскому тандему Квентин Халис/Адриан Маннарино - 6:4, 3:6, 2:6.

Второй в сезоне турнир серии Большого шлема завершится на "Ролан Гаррос" 11 июня. В этом году общий призовой фонд French Open составляет 36 млн евро.-0-