|
KPMG: «Манчестер Юнайтед» – самый дорогой футбольный клуб, «Реал» – второй, «Барселона» – третья
31.05.2017 20:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Согласно данным аудиторской компании KPMG, входящей в большую четверку мировых аудиторских сетей, «Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом мира.
Рейтинг составлялся исходя из пяти критериев: доходность, популярность, доходы от стадиона, доходы от телетрансляций и спортивный потенциал.
1. «Манчестер Юнайтед» – 3.09 миллиарда евро
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Согласно данным аудиторской компании KPMG, входящей в большую четверку мировых аудиторских сетей, «Манчестер Юнайтед» является самым дорогим футбольным клубом...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии