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Молодежная сборная Беларуси потерпела самое крупное поражение в истории
31.05.2017 20:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сборная Беларуси U-21 в товарищеском матче разгромно уступила сборной России (0:7).
Это самое крупное поражение «молодежки» в истории.
Напомним, 7-го июня сборная Беларуси стартует в квалификации чемпионата Европы домашним матчем против Сан-Марино.
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Сборная Беларуси U-21 в товарищеском матче разгромно уступила сборной России (0:7).
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