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Александр Лукашенко: «Проводим в Беларуси отбор на Олимпиаду. Цена вопроса – Словения. И мы дома, при наших зрителях позорно проигрываем этой команде. Это нормально?»
31.05.2017 21:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах кадровых перестановок в руководстве ФХБ.
«Хоккейная команда безвольно провалилась. Это, к сожалению, демонстрирует общее состояние данного вида спорта в нашей стране. Я просто был вынужден принять серьезные кадровые решения.
Это ж не дело! Проводим в Беларуси отбор на Олимпиаду. Цена вопроса – Словения. И мы дома, при наших зрителях позорно проигрываем этой команде. Это нормально? С кем тогда играть хоккеисты собираются?» – сказал Лукашенко в эфире канала СТВ.
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Александр Лукашенко: «Проводим в Беларуси отбор на Олимпиаду. Цена вопроса – Словения. И мы дома, при наших зрителях позорно проигрываем этой команде. Это нормально?»
Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах кадровых перестановок в руководстве ФХБ.
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